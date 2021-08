Ein 7-jähriger Bub ist am frühen Dienstagnachmittag in Happerswil in der Gemeinde Birwinken von einem Auto erfasst worden, als er mit seinem Kickboard unvermittelt auf die Strasse fuhr. Der Bub musste ins Spital gebracht werden.

Ein 7-jähriger Kickboard-Fahrer wurde am Dienstag bei einer Kollision mit einem Auto in Happerswil leicht verletzt. (Symbolbild) © iStock