Die beiden Männer – ein 35- und ein 31-Jähriger – waren am Sonntagabend mit dem Auto auf der Hofstrasse in Richtung Amriswilerstrasse in Romanshorn unterwegs. Der Lenker verlor in einer Kurve die Kontrolle über das Auto und knallte in einen Kandelaber. Als die beiden 31-und 35-Jährigen ausstiegen und den Kandelaber von der Strasse räumen wollten, wurden sie von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Der 35-jährige Mann wurde nach der Erstversorgung mit der Rega ins Spital geflogen, der 31-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.