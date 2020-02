Auto gerät auf Gleis und wird von Zug erfasst

Am Dienstag ist ein Thurbo in Tägerwilen mit einem Auto kollidiert. Der silberne Toyota Yaris ist aus noch unbekannten Gründen auf die Schienen geraten. Anschliessend war ein Zusammenstoss nicht mehr abzuwenden, wie Augenzeugen berichten. Die Bergungsarbeiten laufen, gemäss der Kantonspolizei Thurgau, noch immer an. Es wurde niemand verletzt.

Gemäss den SBB fallen wegen des Unfalls zur Zeit keine Züge aus.

Update folgt...

