Auto kracht in Hausmauer – zwei Personen verletzt

Am Montagabend ist in Hauptwil (TG) ein Auto von der Strasse abgekommen und in eine Hausmauer und darauf in ein parkiertes Auto geprallt. Der 22-jährige Autofahrer und seine 21-jährige Beifahrerin wurden verletzt und mussten ins Spital gebracht werden.

Ein 22-jähriger Autofahrer war am Montagabend gegen 20.15 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Bischofszell unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen verlor er nach einer Verzweigung in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto, schreibt die Kantonspolizei Thurgau. Das Auto rutschte über eine Wiese, prallte in eine Hausmauer und daraufhin in ein parkiertes Auto. Der Autofahrer und seine 21-jährige Beifahrerin wurden verletzt und mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken. Für die Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. (Kapo TG/red.)