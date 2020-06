Auto rammt Wartehäuschen

Am Mittwochmorgen ist eine Frau mit ihrem Auto auf der Zürcherstrasse in Frauenfeld in ein Wartehäuschen gefahren. Es entstand grosser Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Die 49-Jährige war kurz nach 5 Uhr auf der Zürcherstrasse unterwegs. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, prallte in eine Verkehrsinsel und danach in das Wartehäuschen einer Bushaltestelle. Beim Unfall wurde niemand verletzt, der Schaden beträgt einige zehntausend Franken. Die Frau gab gegenüber der Kantonspolizei Thurgau an, dass sie einem Tier ausweichen musste. (red.)