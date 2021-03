Die beiden Frauen fuhren am Montagmittag an der Breitestrasse rückwärts aus einem Parkfeld. Die 76-jährige Lenkerin verlor die Kontrolle über ihr Auto, durchbrach einen Zaun und stürzte etwa drei Meter tief in eine Garageneinfahrt. Das Auto kam auf dem Dach zum Stillstand. Wie die Kantonspolizei Thurgau schreibt, konnten die 76-Jährige und die 24-Jährige das Auto selber verlassen. Sie wurden leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

(red.)