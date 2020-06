Ein 27-jähriger Autofahrer war am Samstag kurz vor 1 Uhr in Hefenhofen auf der Amriswilerstrasse in Richtung Amfriswil unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen linksseitig von der Strasse abkam, einen Hühnerzaun durchbrach und in einen Hühnerstall krachte. Durch die Kollision wurden fünf Legehennen getötet, wie die Thurgauer Kantonspolizei mitteilt. Personen wurden keine verletzt.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an, der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Es entstand Sachschaden von einigen zehntausend Franken.

(red.)