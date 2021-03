Die 11- und 12-Jährige überquerten mit ihren Kickboards die St.Gallerstrasse in Richtung Neukirchenstrasse. Die Autofahrerin (24) war derweil in Richtung Arbon unterwegs, schreibt die Kantonspolizei Thurgau. Auf dem Fussgängerstreifen kam es dann zum Unfall. Die 11-Jährige wurde mittelschwer verletzt in das Spital gebracht, das 12-jährige Mädchen wurde leicht verletzt und konnte selbstständig zum Arzt gehen. Der Sachschaden beträgt einige tausend Franken.