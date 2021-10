Zuerst fuhr er mit dem Auto in einen Kreisel und landete schliesslich in einer Werbetafel: Ein 21-jähriger Autofahrer hat am Freitagmorgen um etwa 4.30 Uhr einen Selbstunfall gebaut. Er war auf der Kantonsstrasse von Bottighofen in Richtung Scherzingen unterwegs. Beim Unfall wurde der 21-Jährige mittelschwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Nach bisherigen Abklärungen besitzt der Mann keinen erforderlichen Führerausweis.