«Der genaue Unfallhergang ist weiterhin unklar», sagt Claudia Brunner, Mediensprecherin der Kantonspolizei Thurgau, am Sonntagmorgen gegenüber FM1Today. Der Badeunfall ereignete sich am Samstagabend um etwa 18.45 Uhr. Vier Personen waren auf einem Weidling auf dem Rhein unterwegs. Vermisst werden eine 23-Jährige und ein 28-Jähriger – die beiden gingen schwimmen, gerieten dabei in Schwierigkeiten und verschwanden unter Wasser.

Die Strömung und das trübe Wasser erschwerten die Suchaktion am Samstagabend. Gegen Mitternacht musste die Suche eingestellt werden. Die Seepolizei der Kantonspolizei Thurgau nahm die Suche am Sonntagmorgen wieder auf.