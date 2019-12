Bauarbeiter stirbt bei Einsturz – Bauleiter verurteilt

Der tragische Arbeitsunfall ereignete sich im Oktober 2017. Das Fundament der Fassadenmauer des ehemaligen Restaurants «Obstgarten» an der Thundorferstrasse in Frauenfeld rutschte in einen Aushubgraben ab. Hierbei wurde die Fassadenmauer vom Erdgeschoss bis zum Dach mitgerissen. Ein 29-jähriger portugiesischer Bauarbeiter befand sich zu diesem Zeitpunkt im Aushubgraben und wurde von den herabstürzenden Fassadenteilen tödlich verletzt (FM1Today berichtete).

Die Staatsanwaltschaft Thurgau schreibt nun in einer Medienmitteilung, dass der während des Unfallzeitpunkts für die Bauführung verantwortliche Bauleiter nach umfangreichen Untersuchungen verurteilt wurde. Er wurde wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung mit Strafbefehl vom 21. Oktober 2019 zu einer bedingten Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 230 Franken, folglich 27'600 Franken, wie auch einer Busse von 1000 Franken verurteilt. Bei der Strafzumessung hatte die Staatsanwaltschaft auch zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte der Familie des Opfers Wiedergutmachung geleistet hatte und die Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche reguliert wurden.

Die Strafuntersuchungen gegen vier weitere Beschuldigte wurden mangels anklagebegründender Beweis- und Rechtslage eingestellt.

