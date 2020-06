Eine mobile WC-Kabine auf einer Baustelle an der Fliegaufstrasse in Kreuzlingen ist am Sonntag kurz vor 5.30 Uhr in Flammen aufgegangen und zerschmolzen. Die Feuerwehr löschte den Brand, der aus noch unbekannten Gründen ausbrach. «Vom Anzünden einer Zigarette auf dem WC bis zur Brandstiftung könnte es alles sein», sagt Christian Jäggi, Mediensprecher der Thurgauer Kantonspolizei. «Wir hoffen nun, dass sich Zeugen melden.»

Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand. Es entstand Sachschaden in der Höhe einiger tausend Franken.

(red.)