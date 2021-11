Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag um 16.45 Uhr in einem Hinterhof an der Hauptstrasse 19 in Arbon. Kinder spielten mit Rollbrettern, weshalb die 42-jährige Lenkerin langsam zurück auf die Metzgergasse fuhr. Wie die Kantonspolizei Thurgau schreibt, übersah sie dabei einen 3-jährigen Buben, der bäuchlings auf seinem Rollbrett vor das Auto gerollt war. Es kam zu einer frontalen Kollision. Das Kind wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sicherte die Spuren am Unfallort.