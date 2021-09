Betrügerische Bettler in Frauenfeld festgenommen

Ein Polizist in Zivil entdeckte am Donnerstagnachmittag einen Mann, der mit der bekannten «Klemmbrett-Masche» Personen um Geld anbettelte. Nachdem der Bettler von einem Komplizen mit einem Auto abgeholt worden war, konnte eine Patrouille die beiden 31- und 25-jährigen Rumänen festnehmen, schreibt die Kantonspolizei Thurgau. Bei der Durchsuchung des Autos kamen in einem Versteck gefälschte Spendenformulare sowie Bargeld zum Vorschein. Die beiden Männer werden bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Bei der Kantonspolizei Thurgau würden immer wieder Meldungen über falsche Spendensammler eingehen, schreibt die Polizei. Diese verwenden angebliche Spendenformulare mit Logos von Hilfsorganisationen und geben vor, in deren Namen für Bedürftige zu sammeln. «Das ist gelogen, die Bettler nutzen die Hilfsbereitschaft ihrer Opfer und bereichern sich selbst», heisst es von der Kantonspolizei.

