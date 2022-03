Betrunkener Lieferwagenfahrer prallt in Auto – drei Leute teils schwer verletzt

In Münchwilen sind am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall drei Menschen teils schwer verletzt worden. Ein 60-jähriger Autofahrer war gegen 18.30 Uhr auf der Weinfelderstrasse in Richtung Zentrum unterwegs. Auf Höhe der Katholischen Kirche hielt er beim Fussgängerstreifen an, um einer Fussgängerin und einem Fussgänger den Vortritt zu gewähren.

Ein nachfolgender Lieferwagenfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und krachte in das Auto. Dabei wurde das Auto nach vorne geschoben und prallte in die beiden Personen auf dem Fussgängerstreifen.