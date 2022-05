Betrunkener Traktorfahrer rammt Bahnschranke

Der 60-Jährige war am Samstag um 18 Uhr auf der Sirnacherstrasse in Richtung Wilerstrasse unterwegs. Vor dem Bahnübergang kam sein Traktor aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte in die offene Bahnschranke.

Am Fahrzeug, der Schranke und der Signalisation entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Der Mann wurde nicht verletzt.

Eine Atemalkoholprobe ergab beim Schweizer einen Wert von 0,8 mg/l (1,6 Promille). Er musste seinen Führerschein abgeben.

Der Bahnverkehr zwischen Frauenfeld und Münchwilen wurde für rund vier Stunden unterbrochen, es wurden Ersatzbusse eingesetzt.

(red.)