Bewaffneter überfällt Thurgauer Kantonalbank

Ein bewaffneter Mann hat am Freitagvormittag die Thurgauer Kantonalbank in Bischofszell überfallen. Er bedrohte die Angestellten mit einer Pistole und forderte Bargeld. Der Täter ist mit einer Beute in unbekannter Höhe auf der Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Mit einer Pistole bewaffnet betrat ein Mann kurz vor 12 Uhr die Bankfiliale der Thurgauer Kantonalbank in Bischofszell. Er bedrohte die Angestellten und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Daraufhin verliess der Täter die Bank mit einer Beute in unbekannter Höhe und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Kantonspolizei Thurgau fahndete mehrere Stunden erfolglos nach dem Täter und beschreibt diesen wie folgt: Zirka 180 Zentimeter gross

Graue Kapuzenjacke, dunkle Hosen, dunkler Rucksack

Mit schwarzem Tuch vermummt Kurz nach 11 Uhr hatte sich die vermutlich gleiche Person vor der TKB-Filiale in Erlen aufgehalten, die Schalterhalle aber nicht betreten. Zeugenaufruf Wer Angaben zum Täter machen kann oder etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizei melden. (red.)