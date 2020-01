Brand in Gewerbehalle – Mehrere hunderttausend Franken Sachschaden

Früh am Morgen ist in einer Gewerbehalle in Sulgen ein Feuer ausgebrochen. Ein Angestellter bemerkte um 7 Uhr morgens Rauch in der Halle an der Auholzstrasse. Er schlug sofort Alarm. Die beiden Feuerwehren Sulgen und Weinfelden kamen mit 60 Einsatzkräften und konnten das Feuer löschen.

Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden beläuft sich, gemäss der Kantonspolizei Thurgau, auf mehrere hunderttausend Franken. Die Brandursache wird noch untersucht.

(red.)