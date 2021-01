Ein Anwohner meldete der Notrufzentrale am Sonntag kurz vor 5 Uhr, dass es in einer Trafostation an der Fohrenbergstrasse in Aadorf brenne. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand – diese Arbeiten wurden durch Mitarbeiter des Elektrizitätswerks begleitet, wie die Thurgauer Kantonspolizei mitteilt. Durch den Brand kam es in Aadorf während rund drei Stunden zu Stromausfällen.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf einige tausend Franken geschätzt. Der Brand wurde wohl durch einen technischen Defekt ausgelöst, die genaue Ursache wird untersucht.

(red.)