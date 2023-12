Die Kantonale Notrufzentrale erhielt am Montagabend kurz nach 20 Uhr die Meldung über einen Brand in einem Nebengebäude einer Sägerei in Hugelshofen in der thurgauischen Gemeinde Kemmental. Die Feuerwehr Kemmental und die Stützpunktfeuerwehr Weinfelden rückten gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau mit über 80 Einsatzkräften aus.