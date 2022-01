In Itaslen im Kanton Thurgau ist es am Mittwochmorgen zu einem Brand in einem Wohnhaus mit angebauter Scheune gekommen. Beide Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: FM1Today/BRK News