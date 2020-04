Brandstiftung in Romanshorn – Polizei sucht Zeugen

Kurz vor 3 Uhr geriet an einem Wohn- und Geschäftshaus in der Mittlere Gasse ein Teil der Fassade in Brand. Die Feuerwehr war mit rund 30 Einsatzkräften rasch vor Ort und konnte den Brand löschen. Es entstand Sachschaden.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen waren vor der Fassade Zeitungen und Karton deponiert. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

(red.)