Brandstiftung vermutet: Paletten brennen in der Nacht nieder

In Islikon ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Brand gekommen, der niemand bemerkt hat. Zwei Paletten mit Entsorgungsmaterialien gerieten in einem Aussenlager eines Geschäfts an der Hauptstrasse in Brand. Das Feuer erlosch von selbst, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Am Morgen bemerkte ein Mitarbeiter die abgebrannten Paletten und kontaktierte die Notrufzentrale. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Die Kantonspolizei geht von Brandstiftung aus. Sie sucht nun Zeugen.

(red.)