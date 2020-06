Eine Abschussrampe, eine Rakete gefüllt mit Silberiodid und Schwarzpulver, ein Zünder und «Boooom»: Die Rakete steigt in Windeseile in Richtung Gewitterwolken. Dort soll das Silberiodid die Hagelkörner schmelzen oder verkleinern und so die Felder und Häuser vor Schäden bewahren.

Hagelabwehrverband zählt 220 Mitglieder

Davon ist zumindest der Ostschweizer Hagelabwehrverband überzeugt. Diesen gibt es seit 1951, er wird von 41 Gemeinden in der Ostschweiz (vorwiegend im Thurgau) getragen und finanziert. Rund 220 Personen sind ehrenamtlich dabei. Erst vor kurzem wurden zwei neue Raketenschützen ausgebildet, die in der Gemeinde Andwil tätig sind.

Durch und durch Bodenkämpfer

Die Aufgabe der Raketenschützen: «Wir bekämpfen das Gewitter vom Boden her mit Raketen», sagt Daniel Ehrbar, Mitglied im Verband und zuständig für die Gemeinde Hauptwil. «Die Gewitterwolken werden mit dem Silberiodid geimpft.» So soll der Hagel in kleinerer Form oder in schweren Regentropfen auf die Erde prasseln, damit könne man Hagelschäden in den Gemeinden verhindern.