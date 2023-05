Zum heftigen Unfall kam es am Freitag gegen 18 Uhr. Ein 58-jähriger VW-Fahrer war auf der Hauptstrasse in Richtung Wängi unterwegs und wollte nach links in die Anetswilerstrasse einbiegen. Dabei übersah er das entgegenkommende Cabrio eines 59-Jährigen, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilt.