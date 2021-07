Camper fängt auf Autobahn A1 Feuer

Auf der Autobahn A1 in der nähe von Münchwilen steht am Donnerstagabend ein Camper in Flammen. Die Gründe sind aktuell noch nicht bekannt. Um eine Rauchgasvergiftung auszuschliessen, wurden zwei Personen ins Spital überführt.

Der Brand ereignete sich auf der A1 in der Nähe von Münchwilen. © Google Maps