Aus 34 Metern Höhe können die Kreuzlingerinnen und Kreuzlinger ihre Lieblingsstadt seit Freitag betrachten: Der Frauenfelder Chilbi-König Hanspeter «HP» Maier hat ein neues Riesenrad aus den Niederlanden bestellt und dieses nun eingeweiht. Noch bis zum 16. August können am Seeufer Runden mit der neuen Bahn gedreht werden.

Das neue Riesenrad ist mit Edelweissmotiven und Schweizer Fahnen versehen. In den Gondeln finden sich Wahrzeichen wie das Matterhorn und die Luzerner Kapellbrücke.

«Eine Katastrophe für die ganze Branche»

Das Coronavirus trifft Marktfahrer und Schausteller hart, trotzdem hat Hanspeter Maier mehrere Millionen Franken in das Riesenrad investiert. «Es ist nicht eine schwierige Zeit, es ist eine Katastrophe für die ganze Branche», sagt Maier im Interview.

Coronakonforme Bahn

Ein Riesenrad sei eine Attraktion, aber nicht mit einem Jahrmarkt zu vergleichen. «Ich habe das Glück, der erste zu sein in der Schweiz, der am 3. Juli ein Riesenrad in Betrieb nimmt.» Ein Riesenrad sei die einzige Bahn, die mit Schutzkonzept öffnen dürfe. «Mit einem Freefall-Tower ginge dies nicht.»