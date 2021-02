Corona-Patrouillen kontrollieren Weinfelder Berufsschüler

Klassenzimmer statt Fernunterricht: An Thurgauer Berufsschulen wird weiterhin auf Präsenzunterricht gesetzt. Auf dem Gelände der Weinfelder Berufsschule tummeln sich am Tag bis zu 900 Schülerinnen und Schüler. Schwierig, dabei den Sicherheitsabstand einzuhalten.

Neuerdings schauen Sicherheitsleute auf dem Areal der Berufsschule zum Rechten. Sie überprüfen ob die Masken getragen, die Händehygiene und der Mindestabstand eingehalten werden. Das geht aus einem internen Dokument der Schule vor, schreibt die «Thurgauer Zeitung».

Wer sich nicht an die Massnahmen hält, wird den Lehrpersonen und der Schulleitung gemeldet. Es können auch Bussen ausgesprochen werden, sollte sich jemand partout nicht an die Regeln halten. Die Bussen werden aber nicht von der Security verteilt. Wieso das Bildungszentrum Weinfelden solche Massnahmen ergreift und wie das Bildungszentrum Arbon vorgeht, kannst du in der «Thurgauer Zeitung» nachlesen.

(red.)