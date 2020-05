Das lange Auffahrtswochenende nahm für die Bewohner eines Doppeleinfamilienhauses in Basadingen ein unschönes Ende: Der Dachstock stand in Flammen. Die Thurgauer Notrufzentrale erhielt am Montag um 9 Uhr eine entsprechende Meldung, die örtliche Feuerwehr war rasch vor Ort an der Klostergasse und konnte den Brand löschen. Verletzt wurde laut Mitteilung der Thurgauer Kantonspolizei niemand.

Die Brandursache wird nun von Spezialisten untersucht. Der Sachschaden beträgt wohl mehrere zehntausend Franken.

(red.)