Kaum legte die Stadt Romanshorn anfangs Januar das Baugesuch für den saisonalen Food Court am Hafen ein, hagelte es auch schon Einsprachen. Vor allem der Abbau der Skateranlage wurde bemängelt, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Die Stadt reagierte umgehend und fand mit den Einsprechenden im konstruktiven Dialog eine gemeinsame Lösung für die Saison 2021.

«Zudem ist der grundsätzliche Wunsch der Bevölkerung für eine generationenübergreifende Begegnungsmöglichkeit am See angekommen», so Stadtpräsident Roger Martin. Der Food Court soll in den künftigen Jahren von Anfang April bis Ende Oktober stattfinden. Für die Skateranlage sucht die Stadt einen alternativen Standort.

Somit können aus Sicht der Stadt die gastronomischen Angebote am Hafen östlich des alten Zollhauses nach dem erfolgreichen Pilotbetrieb im letzten Jahr weitergeführt werden. Formell muss jetzt der Kanton die Baubewilligung noch erteilen.

