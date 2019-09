«Das feiern wir jetzt erstmal»

«Ich realisiere es noch nicht richtig.» Larissa aus Mauren bei Weinfelden steht mit Tränen in den Augen auf der Bühne an der Wega. In der einen Hand einen Blumenstrauss, auf dem Kopf sitzt die lang ersehnte Krone.

«Es gab so viele tolle Teilnehmerinnen»

Dass sie diese heute tragen darf, war für sie bis zum Schluss nicht klar: «Das habe ich nicht wirklich erwartet, es gab so viele tolle Teilnehmerinnen», sagt sie nach dem Finale.