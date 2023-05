Das KAFF findet ein neues Zuhause – doch damit ist die Arbeit nicht getan

Das KAFF als Kulturnomade in Frauenfeld

Die Baukosten waren aber nicht die einzige Schwierigkeit, die der Verein in der Vergangenheit bewältigen musste. Nach der Neugründung 2004 hatte das KAFF seinen Sitz im Lokal «Schwarzes Schäfli» in der Zürcherstrasse. Danach zogen sie in die Murgstrasse um. Am Ende wurde der ehemalige Stripclub in der Grabenstrasse für sechs Jahre zum neuen Unterschlupf des Kulturlokals. Jedoch war die schlauchartige Raumkonstruktion mit tiefen Decken denkbar ungünstig für Live-Auftritte. Kurz vor Pandemiebeginn gab das KAFF diesen Standort jedoch auf.

Grünes Licht für den Bau auf dem Unteren Mätteli

Die rastlose Reise des Projekts «KAFF auf Dauer» findet nun ein Ende. Zumindest vorerst. Der Verein hat eine befristete Baubewilligung für das Untere Mätteli eingeholt. «Wir sind auf gutem Weg, dass wir dort sicher bis 2034 bleiben können», sagt Pizzini. Hierfür hätten schon diverse Gespräche mit der Stadt stattgefunden. Im Rahmen der Stadtentwicklung Murgbogen sind jedoch auch Pläne fürs Untere Mätteli vorgesehen. Das neue Konzertlokal für rund 100 bis 200 Leute ist aber auf einen möglichen Umzug vorbereitet. Der Bauplan berücksichtigt einen Ab- und Wiederaufbau.