Das Gelände ist grösser, als es zunächst den Anschein macht. In der einen Werkstatt wird das Holz zugeschnitten, in einer anderen wird es gedämpft, in einer weiteren werden die Schlitten zusammengesetzt. In jeder geht es geschäftig, aber nicht hektisch zu. Das liegt vielleicht am beruhigenden Geruch des Holzes, der in der Firma 3R in Sulgen allgegenwärtig ist.

«Wir verwenden Eschenholz, das ist für Schlitten am besten geeignet», sagt Geschäftsführer Erwin Dreier und deutet auf mehrere riesige Holzstapel. Diese türmen sich bis unter die Decke. Die Esche gedeihe grundsätzlich gut im Thurgau, momentan wird sie jedoch von einem Pilz bedroht.

Trotzdem würde der gelernte Wagner Dreier niemals auf Holz aus dem Ausland setzen. «Bei uns wird Swiss Made gross geschrieben. Das Rundholz kommt vom hiesigen Förster, es wird hier gesägt, wir bauen die Schlitten hier in Sulgen und begleiten sie fast bis auf den Schnee. Für mich ist das sehr befriedigend, das kann man gar nicht mit Geld messen.»