Defekter Wäschetrockner löst Grosseinsatz der Feuerwehr aus

Ein defekter Wäschetrockner ist am Mittwochmorgen in einem Haus in Bischofszell in Brand geraten. Die Feuerwehr musste mit einem Grossaufgebot ausrücken.

Ein defekter Wäschetrockner hat am Mittwochmorgen in Bischofszell einen Grosseinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein Anwohner bemerkte kurz nach 5 Uhr die starke Rauchentwicklung und alamierte die Notrufzentrale. Ein Grossaufgebot der Feuerwehr Bischofszell rückte zum Mehrfamilienhaus aus. Die Feuerwehr konnte die Situation rasch entschärfen. Es gab keine Verletzten, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken. (red.)