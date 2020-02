Defektes Gerät: Feuerwehr muss wegen Rauchentwicklung ausrücken

Ein defektes Gerät hat am Mittwochmorgen in einem Haus in Bischofszell zu rauchen begonnen. Die Feuerwehr musste mit einem Grossaufgebot ausrücken.

Ein defektes elektronisches Gerät hat am Mittwochmorgen in Bischofszell einen Grosseinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein Grossaufgebot musste ausrücken, weil es in einem Haus wegen des Geräts zu einer starken Rauchentwicklung kam. Die Feuerwehr konnte die Situation entschärfen. Es gab keine Verletzten, wie die Kantonspolizei Thurgau gegenüber Radio Top bestätigt. (red.)