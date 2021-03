Sie sind widerlich, lösen Juckreiz am ganzen Körper aus und verstärken das Bedürfnis, sämtliche Flächen, Möbel und Gegenstände sofort mit einem Hochdruckreiniger blank zu waschen. Stefan Kochs Ausführungen zum Thema Hausstaub sind haarsträubend. Erschütternd für Hausfrauen-Debütantinnen wie mich.

Stefan Koch arbeitet als Research Manager für die Firma Dyson in der Wissenschaftsabteilung in England. «Ein grosser Bestandteil meiner Arbeit ist das Staubsaugen», sagt er in einem Telefonat. Er kennt sich nicht nur mit dem Staubsaugen aus, sondern vor allem mit dem, was in den schwarzen Haushaltsröhren verschwindet – dem Hausstaub. Unter anderem werden Kundenerfahrungen gesammelt und ausgewertet.