20 Frauen traten an einem Casting vergangene Woche um einen Finalplatz für die Wahl zur Apfelkönigin 2021/2022 gegeneinander an. Die siegreichen sechs Finalistinnen wetteifern am 2. Oktober um die Krone und den Titel der Thurgauer Apfelkönigin.

Die sechs Finalistinnen für die Wahl zur Thurgauer Apfelkönigin und die amtierende Titelträgerin (von links nach rechts): Katja Stadler, Dominique Schori, Alina Betschart, Larissa Hüberli, Maxi Renner, Michaela Koch, Francesca Zuberbühler. © Thurgauer Apfelkönigin