Diese Mieter leben in einem Haus ohne Fassade

Da wo jetzt dicker, weisser Kunststoff zu sehen ist, sollte früher oder später beige-graue Farbe die Hausfassade der neuen Überbauung in Romanshorn zieren. Doch offenbar sind sich die Stadt und die Projektleiter über Aussehen und Beschaffenheit der Fassade noch nicht einig. Ein Verfahren ist bei der Stadt hängig. Die Mieter müssen deshalb vorerst mit der unschönen Schutzhülle auskommen.

«Fassade kommt wohl im Frühling»

Innerhalb des Gebäudes merkt man von der Fassadenproblematik nicht viel. Nur die Türfallen sind noch von Schutzhüllen überzogen. Es riecht nach frischer Malfarbe und letzte Details werden angebracht. Ein Rentner und eine Rentnerin quatschen im Treppenhaus miteinander über die neuen Nachbarn und die schöne Wohnung. Über die fehlende Fassade können sie nicht viel Auskunft geben. «Wir wissen nur, dass sie im Frühling ungefähr angebracht werden sollte. Was das genaue Problem ist, wurde uns nicht gesagt, aber die Kunststoffhülle stört mich eigentlich nicht», sagt der Rentner gegenüber FM1Today. Er war Anfang Oktober als einer der ersten Mieter eingezogen.

Die Eigentümerin der beiden Liegenschaften, die Raiffeisen Pensionskasse Genossenschaft, will über die fehlende Fassade nicht viel sagen. «Wir erfahren in den nächsten zwei Wochen, was Sache ist – sobald uns die Stadt Bescheid gibt», sagt Projektleiter Marc Pfister. Bis zum Frühling 2020 soll die Fassade fertiggestellt sein, dieser Termin könne sich durch das laufende Verfahren aber auch verschieben.

Nur noch zwei Wohnungen frei

Dass sich das Fassadenthema negativ auf die Vermietungen auswirken würde, davon hatte die Raiffeisen zwar Respekt. «Wir haben aber noch keine Absagen erhalten», sagt Marc Pfister. Im Gegenteil: Wegen der guten Lage, direkt gegenüber dem Bahnhof, konnten schon 32 von 34 Wohnungen vermietet werden. Wie viele Personen bereits eingezogen sind, konnte Pfister nicht sagen. Die Stadt Romanshorn war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.