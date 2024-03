Schwerpunkt der Verkehrsstatistik ist wie jedes Jahr der motorisierte Individualverkehr, also Autos, Motorräder, Lieferwagen, Lastwagen und so weiter. An den rund 200 Messstellen im Kanton Thurgau ist gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme der Verkehrsmenge von 0,4 Prozent zu beobachten. So teilt es das Tiefbauamt des Kantons Thurgau mit.

Im Vergleich zu vor der Pandemie würden die Verkehrsmengen noch immer um 1,6 Prozent tiefer liegen. Dabei sei die Verkehrsmenge an den Grenzübergängen leicht zurückgegangen, während sie im Kantonsmittel in etwa stagnierte.

Die am stärksten befahrene Kantonsstrasse im Jahr 2023 sei die Romanshornerstrasse in Kreuzlingen zwischen Kreisel Ziil und Bottighofen mit einem durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV) von 22'346 Fahrzeugen.

Bereits im zweiten Jahr in Folge gibt die Verkehrsstatistik des Kantons Thurgau Auskunft über den Veloverkehr. Die insgesamt drei kantonalen Messstellen befinden sich in Arbon, Bottighofen und Mannenbach, entlang des touristisch beliebten Bodensee-Radwegs. Alle drei Messstellen würden eine Abnahme des Veloverkehrs zeigen. Dies sei auf das im Vergleich zum Vorjahr schlechtere Wetter zurückzuführen.

