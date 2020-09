Ein harter Schlag: In Salmsach gaben am Donnerstagabend an der Rechnungsgemeinde drei von vier Gemeinderäten ihren Rücktritt bekannt. Auch Mitglieder der Schulkommission sollen gekündigt haben, wie «Top online» berichtet. Schuld daran soll in erster Linie der Gemeindepräsident Martin Haas sein. Dieser erledige seine Aufgaben nicht, heisst es.

Die drei Gemeinderäte werden nur noch bis zu den Neuwahlen im November im Amt bleiben.

(red.)