Drei neue Gemeindepräsidenten und zwei bemerkenswerte Neins

Kein neues Hochhaus in Steinach

Gegnerinnen und Gegner kritisierten im Vorfeld, die Schulerweiterung sei zu teuer und sprachen von einem Luxusprojekt. Die Schulpräsidentin Katrin Frick gibt sich gegenüber dem W&O denn auch selbstkritisch: «Der Stadtrat muss festhalten, nicht frühzeitig genug und zu wenig umfassend über dieses Projekt informiert zu haben.» Die Situation müsse nun analysiert werden. Zumal auch die Gegner der Vorlage den Bedarf einer Erweiterung nicht in Frage stellen.

Schlappe für den Buchser Stadtrat: Buchs sagt Nein zur Erweiterung der Schulanlage Kappeli für 25,5 Millionen Franken. 63,7 Prozent der Stimmbevölkerung lehnen die Vorlage ab. Das ist insofern überraschend, als dass Schulprojekte an der Urne für gewöhnlich grossen Rückhalt geniessen.

Auf kantonaler Ebene wurden am Sonntag im FM1-Land keine Entscheide gefällt, aber in den Gemeinden gab es einige spannende Urnengänge. Wir fassen hier die wesentlichen zusammen.

Visualisierung des geplanten Hochhauses «Terra Nova» am westlichen Dorfrand Steinachs.

Mit seiner über 800-jährigen Geschichte strahle der Hof zu Wil als bedeutendes Kulturerbe weit über die Grenzen der Stadt und Region hinaus, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Nach zwei erfolgreich abgeschlossenen Bauetappen mit den Schwerpunkten «Gastronomie» (1994 bis 1998) und «Bibliothek» (2008 bis 2010) bilde die nun anstehende dritte Bauetappe den vorläufigen Abschluss dieses umfassenden Generationenprojekts.

Das Immobilienunternehmen HRS, welche das Hochhaus plante, will nun auf dem ehemaligen Sauerer-Areal mittelfristig ein anderes Projekt entwickelt. Ein Hochhaus werde sicher kein Thema mehr sein.

Simon Diezi ist neuer Gemeindepräsident von Thal

Simon Diezi (FDP) wird neuer Gemeindepräsident von Thal. Im zweiten Wahlgang erhält Diezi 1540 Stimmen, sein Gegenkandidat Matthias Gehring (SVP) 1346 Stimmen. Nach dem ersten Wahlgang lagen die beiden 82 Stimmen auseinander.

Die Gemeinde Thal ist seit dem Rücktritt von Felix Wüst per Ende September ohne Präsident. Die Wahl sorgte immer wieder für Schlagzeilen. Mitunter weil sich Simon Diezi erst sehr spät dazu entschied, anzutreten. So stand sein Name beim ersten Wahlgang nicht mal auf der Namensliste.

Neues Schulhaus in Andwil-Arnegg

Die Stimmbevölkerung der Schulgemeinde Andwil-Arnegg sagt mit über 70 Prozent Ja zu einem Schulhaus-Neubau in Arnegg. Zur Debatte stand auch ein Erweiterungsbau bei der Schulanlage Ebnet in Andwil.

Der Schulrat will nun sofort die nächsten Schritte einleiten, so dass bestenfalls in einem Jahr über das finale Projekt mit Baukredit abgestimmt werden könnte.

Thurgau

Ein Bündner wird Gemeindepräsident in Egnach

Emil Müller (die Mitte) wird neuer Gemeindepräsident von Egnach. Der langjährige Gemeindepräsident von Zernez im Engadin machte bereits im ersten Wahlgang alles klar.

Der 56-jährige Müller holte 1196 Stimmen und übertraf damit das absolute Mehr (1070 Stimmen). Stefan Ziegler (SVP) erhielt mit 737 am zweitmeisten Stimmen. Ziegler ist Gemeinderat im dritten Amtsjahr. Keine Chance hatte der parteilose Beat Buchmann aus Amlikon-Bissegg.

Emil Müller war über 20 Jahre Präsident von Zernez. Er hat kürzlich geheiratet und einen neuen Lebensmittelpunkt im Unterland gefunden. Der 56-jährige folgt auf Stephan Tobler, der Mitte des nächsten Jahres in Pension geht.

Michael Gieseck neuer Gemeindepräsident von Wilen

Der 58-jährige Michael Gieseck ist das neue Gesicht an der Spitze der Gemeinde Wilen. Der parteilose Unternehmer aus Uzwil holte 597 Stimmen und setzte sich gegen zwei Konkurrenten durch. Für das absolute Mehr waren 518 Stimmen nötig.

Michael Gieseck wird Nachfolger von Kurt Enderli, der per 1. Juni 2022 zurücktritt.

Ausserrhoden

In den Ausserrhoden Gemeinden wurde über den Voranschlag 2022 und somit über die Budget abgestimmt. Dies hat in einigen Gemeinden Folgen für die Steuern.

Heiden lehnt den Voranschlag und damit die geplante Steuererhöhung ab. In Teufen, Gais, Rehetobel, Reute und Walzenhausen wurden die Budgets und damit geplante Steuersenkungen durchgewunken.

