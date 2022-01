In der Berufsschule Weinfelden ist am Samstag, 1. Januar, eine anonyme telefonische Drohung eingegangen. Nach intensiven Ermittlungen konnte die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag zwei Personen im Alter von 17 und 18 Jahren festnehmen.

Die Berufsschule in Weinfelden hat am Samstag eine telefonische Drohung erhalten. (Archivbild) © Thurgauer Zeitung/Donato Caspari