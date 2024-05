Verein will Wrack des Raddampfers «Säntis» aus Bodensee bergen

Vor 90 Jahren versenkt: So soll der Dampfer «Säntis» vom Seegrund geborgen werden

«Wir sind nicht am Ende» – so geht es mit der Bergung der «Säntis» weiter

Das Dampfschiff Säntis bleibt im Bodensee. Nachdem am Sonntag der zweite Bergungsversuch missglückt ist, sehen die Verantwortlichen keinen anderen Weg. «Die Kosten und Risiken für die beteiligten Personen steigen, während die Chancen auf Erfolg sinken», schreibt der Schiffsbergeverein am Montag in einer Mitteilung.

«Entscheidung nachvollziehbar»

Die Nachricht habe bei allen direkten Beteiligten eine Mischung aus Trauer und Enttäuschung ausgelöst. «Am Schluss ist die rationale Entscheidung nachvollziehbar. Der Verein hat stets betont, nur so lange weitermachen zu wollen, wie die Risiken und Kosten kalkulierbar und im Verhältnis zur Konservierung dieses grossartigen Schiffes vertretbar blieben.»

Der Einsatz der Hebesäcke wurde stets als kostengünstigste, aber riskante Methode betrachtet. Für den Einsatz der sicheren Litzenheber hatte der Verein während des Crowdfundings im letzten Jahr jedoch nicht genügend Spenden sammeln können. Jetzt gehe es darum, das Bergematerial wieder aus dem See zu entfernen.