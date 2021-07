Du vermisst das Openair Frauenfeld? Wir auch!

Ohne Pandemie wäre Frauenfeld an diesem Wochenende wieder zum Hip-Hop-Hotspot geworden. Schon zum zweiten Mal in Folge musste das grösste Musikfestival der Deutschschweiz abgesagt werden. Darum schwelgen wir in Erinnerungen an bessere Zeiten.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: FM1Today/TVO/Openair Frauenfeld