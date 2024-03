Per Ende Mai

Wie geht es weiter mit der «Wunderbar» am Arboner Seeufer? Eine Frage, die lange beschäftigte und bis vors Gericht gezogen wurde. Es gab Unstimmigkeiten zwischen Eigentümerin und Mieterin, bei denen es hauptsächlich um die Verlängerung des Mietvertrages ging (FM1Today berichtete).

Im Mai letzten Jahres streckte die Betreiberin der ehemaligen «Wunderbar» ihre Waffen schliesslich nieder: «Wir müssen Restaurant und Hotel leider aufgeben, obwohl wir alles versucht haben, die ‹Wunderbar› bis zur Abrissbewilligung offenzuhalten», schrieb die Unternehmerin damals in einer Mitteilung. Jetzt, genauer gesagt im Mai 2024, soll dort wieder Gastronomie betrieben werden, wie bereits das «Regionaljournal Ostschweiz» berichtet hat. Wenn auch in einem etwas kleineren Rahmen wie zu «Wunderbars» Zeiten und unter neuem Namen. «Kantine» wird es künftig heissen. Der Name geht damit zurück zu seinen Wurzeln, als die Räumlichkeiten noch als «Saurer»-Kantine genutzt wurden.

«Wir freuen uns, den Ecken beleben zu dürfen»

«Wir werden hauptsächlich den Aussenplatz nutzen, wo wir Apéros und kalte Speisen servieren werden – in einem einfachen Rahmen», beschreibt Christoph Albrecht das Konzept der «Kantine». Auch ein Foodtruck oder eine Grillstation seien denkbar.

Er betreibt seit November 2022 den «Saurer Garten» direkt neben der einstigen «Wunderbar», der mit dieser Übergangslösung sein bereits bestehendes Angebot ergänzen möchte. «Es bringt uns mehr Möglichkeiten bezüglich Angeboten für Gruppen und einige Schattenplätze mehr. Wir freuen uns, dass wir den Ecken wieder beleben dürfen», so Albrecht. Langfristig soll diese Nachfolge der «Wunderbar» aber nicht sein.