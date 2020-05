Mir kommt das nach der langen Verletzungspause entgegen, so kann ich länger an der Basis arbeiten und muss meinem Körper nicht zu früh viel abverlangen.

Ich hoffe, dass die Schweizermeisterschaften anstelle des Weltklasse-Zürich-Meetings im Letzigrund stattfinden, so à la «Schweizklasse Zürich». Vielleicht sogar mit Zuschauern im Stadion. Das motiviert mich und wäre wohl für alle Athletinnen und Athleten sehr cool.

Hast du auf nationalem Niveau denn genug Konkurrenz, die dich an einer Schweizermeisterschaft fordern kann?

Ganz klar, ja. Einerseits ist es ja nicht nur die Konkurrenz, welche einen fordert, als Sprinter wird man auch immer an einer Zeit gemessen. Meine Anforderung an mich ist, mich zu verbessern. Andererseits ist die Breite an Talenten in der Schweiz nicht schlecht, in den letzten Jahren sind viele Talente nachgekommen.

In Norwegen kursiert die Idee, dass ein Laser als Zeitmarke bei Meetings mitläuft und man gegen die Zeit rennt. Würdest du dir das in der Schweiz auch wünschen oder ist das eher hinderlich?

Weder noch. Sport lebt vom Duell. Mann gegen Mann, Frau gegen Frau. Die Leute kommen nicht, um Rekorde zu sehen, schon gar nicht, wenn die Sportler gegen eine rote Linie antreten.