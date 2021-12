Am Morgen zur Impfung, am Abend zum Weihnachtsessen: Im Kanton Thurgau war dies in den vergangenen Tagen möglich. Rund 300 Personen konnten sich über die Festtage im Impfzentrum in Weinfelden impfen lassen. Ein Augenschein vor Ort.

