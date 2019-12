In einer Wohnung in Tägerwilen hat es am Sonntagabend gebrannt. Das gesamte Mehrfamilienhaus ist mindestens für eine Nacht unbewohnbar.

«Das Feuer ist im Bereich der Küche ausgebrochen», sagt Andy Theler, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, auf Anfrage von FM1Today. Die Feuerwehr habe den Brand rasch unter Kontrolle gehabt. «Eine Person, die in der betroffenen Wohnung lebt, wurde leicht verletzt.» Werbung Quelle: BRK News/Beat Kälin Es habe eine starke Rauchentwicklung gegeben, so Theler weiter. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses seien in Sicherheit gebracht worden. «Das ganze Haus ist zumindest für diese Nacht nicht bewohnbar.» Grund dafür sei neben dem Rauch das Löschwasser. Laut dem Polizeisprecher bewegt sich die Schadenssumme im sechsstelligen Bereich. Die genaue Brandursache wird nun ermittelt. (lag)