Die Mitte-Politikerin tritt aus persönlichen Gründen zurück. Am 9. Februar 2014 wurde die damalige Präsidentin der CVP/GLP-Fraktion als Nachfolgerin von Bernhard Koch in den Regierungsrat gewählt. Haag trat ihr Amt am 1. Juni 2014 an und übernahm das Departement für Bau und Umwelt, das sie seitdem führt. 2017/2018 war Haag Regierungspräsidentin.

Richtiger Entscheid – aber «tief berührt»

«Es ist für mich emotionaler, als ich gedacht hatte», sagt die 47-Jährige im Interview. «Der Entscheid ist tatsächlich schon länger gefallen und es fühlt sich auch richtig und gut an, heute Morgen hat es mich aber doch tief berührt.» Nach acht Jahren sei die Zeit gekommen, der beruflichen Laufbahn eine «neue Wende» zu geben.

Abstand gewinnen

Sie werde sich nächstes Jahr Zeit nehmen, um herauszufinden, wohin die Wende sie führt. Auf alle Fälle wolle sie etwas Abstand zur Politik gewinnen.

Das Amt als Regierungsrätin bezeichnet Haag als grosses Privileg. Als Chefin des Departements für Bau und Umwelt habe sie viele Themen bearbeiten dürfen, die die Thurgauer Bevölkerung betreffen und bewegen. «Das erfüllte mich immer wieder mit Freude, aber auch mit Demut.»

Über die Nachfolge werden die Thurgauer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger anlässlich der Ersatzwahl am 13. Februar 2022 entscheiden, wie der Kanton Thurgau in einer Medienmitteilung erklärt.

