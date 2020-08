So viel Regen fiel in der Ostschweiz

In der ganzen Schweiz fiel in den letzten 24 Stunden viel Regen, die Zentral- und Ostschweiz waren aber am stärksten betroffen. Am meisten Regen fiel innert 24 Stunden mit 90 Litern pro Quadratmeter in Urnäsch. Die Stadt St. Gallen kam auf 63 Liter, Eggersriet erreichte 80 Liter in 24 Stunden, wie die SDA schreibt.

Die Regenfälle zogen sich vor allem entlang der zentralen und östlichen Voralpen vom Muotathal über das Toggenburg bis zum Alpstein. Dort fiel zwischen 60 und 90 Liter Regen pro Quadratmeter. An den nördlichen Voralpen massen die Meteorologen 30 bis 50 Liter Regen.